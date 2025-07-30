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30 июля 2025 в 21:39

Нереально вкусный салат с грибами и фасолью — рецепт для любого стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот тёплый салат из шампиньонов и зелёной фасоли — отличный выбор для лёгкого ужина или праздничной закуски. Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

  • Стручковая фасоль — 200 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Кунжут — для подачи

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории — 119 ккал
  • Белки — 12 г
  • Жиры — 4 г
  • Углеводы — 1 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте ингредиенты. Грибы промойте и просушите.

Шаг 2.

Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте шампиньоны, нарезанные пластинами, и жарьте 4–5 минут.

Шаг 3.

Добавьте измельчённый чеснок и заранее сваренную стручковую фасоль. Жарьте ещё 3–4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 4.

Посолите по вкусу. При подаче посыпьте салат кунжутом. Подавайте как тёплым, так и холодным.

Шаг 5.

Приятного аппетита!

Этот простой и вкусный салат отлично впишется в любой рацион и порадует как на будничном столе, так и на празднике.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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