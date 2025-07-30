Нереально вкусный салат с грибами и фасолью — рецепт для любого стола

Этот тёплый салат из шампиньонов и зелёной фасоли — отличный выбор для лёгкого ужина или праздничной закуски. Быстро, просто и очень вкусно.
Ингредиенты
- Стручковая фасоль — 200 г
- Шампиньоны — 200 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Кунжут — для подачи
Пищевая ценность на 100 г
- Калории — 119 ккал
- Белки — 12 г
- Жиры — 4 г
- Углеводы — 1 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Подготовьте ингредиенты. Грибы промойте и просушите.
Шаг 2.
Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте шампиньоны, нарезанные пластинами, и жарьте 4–5 минут.
Шаг 3.
Добавьте измельчённый чеснок и заранее сваренную стручковую фасоль. Жарьте ещё 3–4 минуты, постоянно помешивая.
Шаг 4.
Посолите по вкусу. При подаче посыпьте салат кунжутом. Подавайте как тёплым, так и холодным.
Шаг 5.
Приятного аппетита!
Этот простой и вкусный салат отлично впишется в любой рацион и порадует как на будничном столе, так и на празднике.
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