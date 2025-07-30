Нереально вкусный салат с грибами и фасолью — рецепт для любого стола

Нереально вкусный салат с грибами и фасолью — рецепт для любого стола

Этот тёплый салат из шампиньонов и зелёной фасоли — отличный выбор для лёгкого ужина или праздничной закуски. Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

Стручковая фасоль — 200 г

Шампиньоны — 200 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Кунжут — для подачи

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 119 ккал

Белки — 12 г

Жиры — 4 г

Углеводы — 1 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте ингредиенты. Грибы промойте и просушите.

Шаг 2.

Обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте шампиньоны, нарезанные пластинами, и жарьте 4–5 минут.

Шаг 3.

Добавьте измельчённый чеснок и заранее сваренную стручковую фасоль. Жарьте ещё 3–4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 4.

Посолите по вкусу. При подаче посыпьте салат кунжутом. Подавайте как тёплым, так и холодным.

Шаг 5.

Приятного аппетита!

Этот простой и вкусный салат отлично впишется в любой рацион и порадует как на будничном столе, так и на празднике.

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