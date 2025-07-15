Нереально дырявые блинчики на кефире и молоке — готовь быстрее

Раньше казалось, что приготовить ажурные блинчики — это целая наука и долгий процесс. Моя бабушка строго следовала рецепту, тщательно замешивала тесто, ждала, пока оно настоится, и только потом приступала к выпечке. Но сегодня я знаю: сделать нежные, дырчатые блинчики на кефире и молоке можно быстро и просто, если готовить с душой.

Ингредиенты

Молоко — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 1 стакан

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Сода — 1 ч. л.

Приготовление

Смешайте муку с содой и хорошо перемешайте. В другой миске взбейте яйца с солью и сахаром до появления пышной пены. Влейте кефир и перемешайте. Просейте муку с содой, постепенно добавляя в яично-кефирную смесь, доведите тесто до однородности. Оставьте тесто на 15 минут для отдыха. Доведите молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая. Добавьте растительное масло, перемешайте до однородности. Тесто должно получиться достаточно жидким. Разогрейте сковороду, при необходимости смажьте маслом. Выпекайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые ажурные блинчики подавайте с любимыми добавками — вареньем, мёдом или сметаной. Приятного аппетита!

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