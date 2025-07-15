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15 июля 2025 в 16:00

Нереально дырявые блинчики на кефире и молоке — готовь быстрее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раньше казалось, что приготовить ажурные блинчики — это целая наука и долгий процесс. Моя бабушка строго следовала рецепту, тщательно замешивала тесто, ждала, пока оно настоится, и только потом приступала к выпечке. Но сегодня я знаю: сделать нежные, дырчатые блинчики на кефире и молоке можно быстро и просто, если готовить с душой.

Ингредиенты

  • Молоко — 1 стакан
  • Кефир — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Мука — 1 стакан
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сода — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Смешайте муку с содой и хорошо перемешайте.
  2. В другой миске взбейте яйца с солью и сахаром до появления пышной пены.
  3. Влейте кефир и перемешайте.
  4. Просейте муку с содой, постепенно добавляя в яично-кефирную смесь, доведите тесто до однородности.
  5. Оставьте тесто на 15 минут для отдыха.
  6. Доведите молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая.
  7. Добавьте растительное масло, перемешайте до однородности. Тесто должно получиться достаточно жидким.
  8. Разогрейте сковороду, при необходимости смажьте маслом.
  9. Выпекайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые ажурные блинчики подавайте с любимыми добавками — вареньем, мёдом или сметаной. Приятного аппетита!

Этот простой и быстрый рецепт поможет сделать ваши завтраки яркими и вкусными без лишних хлопот.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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