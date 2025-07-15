Нереально дырявые блинчики на кефире и молоке — готовь быстрее

Раньше казалось, что приготовить ажурные блинчики — это целая наука и долгий процесс. Моя бабушка строго следовала рецепту, тщательно замешивала тесто, ждала, пока оно настоится, и только потом приступала к выпечке. Но сегодня я знаю: сделать нежные, дырчатые блинчики на кефире и молоке можно быстро и просто, если готовить с душой.
Ингредиенты
- Молоко — 1 стакан
- Кефир — 1 стакан
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Мука — 1 стакан
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Сода — 1 ч. л.
Приготовление
- Смешайте муку с содой и хорошо перемешайте.
- В другой миске взбейте яйца с солью и сахаром до появления пышной пены.
- Влейте кефир и перемешайте.
- Просейте муку с содой, постепенно добавляя в яично-кефирную смесь, доведите тесто до однородности.
- Оставьте тесто на 15 минут для отдыха.
- Доведите молоко до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая.
- Добавьте растительное масло, перемешайте до однородности. Тесто должно получиться достаточно жидким.
- Разогрейте сковороду, при необходимости смажьте маслом.
- Выпекайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые ажурные блинчики подавайте с любимыми добавками — вареньем, мёдом или сметаной. Приятного аппетита!
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