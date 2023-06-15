Нейросеть «Жириновский» объяснила постоянные падения Байдена Нейросеть «Жириновский»: Байден постоянно падает, потому что считает себя акробатом

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Представленная на ПМЭФ нейросеть, созданная на основе высказываний и идей создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, ответила на вопрос о постоянных падениях президента США Джо Байдена. По словам искусственного интеллекта, Байден то и дело спотыкается, потому что представляет себя артистом цирка.

О, этот Байден! Неудержимый акробат! Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может, он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти, — сказала нейросеть.

В заключение нейросеть заявила, что такому человеку, как Байден, нельзя доверять управление мощной страной.

Ранее нейросеть «Жириновский» не стала называть имя следующего президента США. Искусственный интеллект заявил, что этим выбором займутся граждане Соединенных Штатов.