«Недобрых намерений нет»: Путин про отношения России со странами-соседями

У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей, свои обязательства перед ними она добросовестно выполняет, заявил на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский» президент страны Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости. Глава государства посоветовал соседям также не нагнетать ситуацию и не вводить никаких ограничений.

У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения, — сказал Путин.

По словам президента, все действия Москвы, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России.

Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, — резюмировал глава государства.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.