«Нецелесообразно»: Минздрав о публикации данных о смертности среди привитых

Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину отсутствия публикации соответствующих данных в статистике, сообщил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин.

Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации, — говорится в ответе Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». И добавили, что информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет.

А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению, — резюмировали в ведомстве.

Ответ Минздрава опубликовали несколько СМИ.

Ранее сообщалось, что большую часть побочных реакций на вакцины от коронавируса можно объяснить самовнушением, эффектом ноцебо. Как отмечается, учёные проанализировали 12 научных работ, включающих в себя данные о 45 380 вакцинированных.