«Не жадный мужик»: Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» помочь семьям

https://static.news.ru/photo/324a9edc-c2e9-11eb-a7d0-96000091f725_660.jpg Владимир Богданов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Владимир Путин призвал гендиректора одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова помочь многодетным семьям. Он отметил, что глава корпорации — «не жадный мужик».

Такое заявление политик сделал в ходе онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Один из участников встречи работает в нефтегазовом гиганте.

Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные, — подчеркнул глава государства.

После этого глава государства обратился напрямую к Богданову: «А, Владимир Леонидович, хорошо?».

Он слышит нас наверняка, и поможет, — заключил Путин.

Ранее председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что для появления в России большого количества многодетных семей в стране должен быть принят закон об их поддержке. По её словам, эти меры должны помогать не только существующим семьям с несколькими детьми, но и предоставлять горизонт планирования тем, у кого сейчас нет детей или есть один-два ребёнка.