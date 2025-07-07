Не успеваю покупать капусту! Семья подсела на капустные листья в кляре!

Не успеваю покупать капусту! Семья подсела на капустные листья в кляре!

Хрустящие капустные листья в кляре — пальчики оближешь! Этот рецепт — настоящая магия, превращающая обычную капусту в хрустящую закуску, которую невозможно отличить от ресторанной. Даже те, кто терпеть не может капусту, просят добавки!

Готовим вместе. Возьмите плотный кочан молодой капусты. Аккуратно снимите целые листья, опустите в кипящую воду на 2–3 минуты, чтобы смягчились. Выложите на полотенце, срежьте утолщения у основания.

Для кляра взбейте 2 яйца и 100 мл молока, добавьте 100 г муки, щепотку соли и перца. Можно бросить щепотку куркумы для цвета.

Каждый лист разрежьте на 2-3 части (в зависимости от размера). Обмакните в кляр и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон (примерно 2–3 минуты).

Секрет подачи: подавайте с чесночным соусом (сметана + давленый чеснок + зелень). Хруст стоит невероятный!

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