Не только ковид: как происходящее на Украине изменит ситуацию с пандемией

Границу Российской Федерации пересекли более 200 тысяч беженцев из республик Донбасса и с Украины. Состояние здоровья некоторых переселенцев вызывает опасения. Живущие в пунктах временного размещения люди, находятся в скученных условиях. Из-за этого создаётся благоприятная среда для распространения инфекций. Коронавирус выявлен уже у сотен беженцев, число больных растёт. Опрошенные NEWS.ru эксперты опасаются распространения не только коронавируса, но и других инфекций, например, кори и коклюша. Часть беженцев не были вакцинированы от этих недугов из-за низкой доступности препаратов на Украине.

Новый очаг коронавируса

Более двух миллионов граждан Донбасса и Украины обратились за эвакуацией в Россию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек. Другие данные предоставили СМИ источники в силовых структурах — утром 11 марта границу Российской Федерации пересекли почти 222 тысячи человек. Источник уточнил, что свыше 50 тысяч человек, эвакуированных в Россию — граждане РФ, остальные — граждане ДНР, ЛНР, Украины и других государств.

Состояние здоровья некоторых беженцев вызывает у медиков опасение. Так в региональном Минздраве Саратовской области сообщили, что у 125 беженцев из Донбасса нашли коронавирус. Ковид также диагностирован у 100 беженцев в Ростовской области, об этом сообщают местные власти. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона, сообщил главный санитарный врач Ростовской области. О наличии у беженцев других заболеваний в официальных источниках пока не сообщается.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Беженцы с Украины сейчас живут в скученных условиях. Из-за этого увеличивается риск распространения коронавируса, инфекция может проявиться в тех регионах, которые размещают у себя переселенцев и выйти за их пределы, об этом сообщила NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина. По данным Минздрава Украины, в конце прошлого года в стране от ковида было вакцинировано более 40% населения. Для сравнения— в России, полностью привито около 50% жителей.

Любые скопления людей в бомбоубежищах, подвалах, ситуационных центрах — это риск распространения инфекции заявил беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. По словам медика, сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавируса. Но через месяц или два может случиться новый подъем. Прибытие беженцев сыграет в этом не последнюю роль.

Я думаю, что скоро будет новый всплеск. Мы видели несколько вспышек коронавируса, почему бы не быть ещё одной. Тем более, что пока рано говорить о целевом пороге охвата вакцинации. Василий Штабницкий врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук

Большинство россиян сейчас испытывают стресс из-за нестабильной политической и экономической обстановки. Эмоциональная нестабильность способствует снижению иммунитета, добавил Штабницкий. Из-за этого вирус может распространяться быстрее, а осложнения от него — встречаться чаще. Многочисленные научные работы доказали, что стрессовые факторы влияют на систему иммунитета с различных сторон, сообщил NEWS.ru инфекционист Евгений Тимаков. Если человек много нервничает, у него не формируется иммунитет на инфекционные процессы и даже вакцинацию. Вирусные заболевания протекают тяжелее, чаще возникают осложнения после них, сообщил врач. Напряжение в обществе ещё больше увеличивает вероятность прихода новой волны COVID-19.

Забытые инфекции напомнят о себе

Сегодня коронавирус уже не тот, что был даже год назад. Переносится заболевание легче. Тяжело болеют только люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, сообщила Евгения Паршина. Основные симптомы болезни — першение в горле, покашливание, приступообразный кашель, заложенность в ушах. Высокая температура бывает крайне редко. COVID-19 — это не самая серьёзная инфекция, которую могут принести переселенцы.

Есть много других вирусов, от которых в Украине давно уже не вакцинируют. Например, корь, краснуха, коклюш. Приезд беженцев всегда несет в себе риск возможного заражения и развития вспышки кори и других серьезных заболеваний. Далеко не все украинцы вакцинированы от этих инфекций. Евгения Паршина заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале 2018 года государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Она производится в Бельгии, но упаковкой и контролем качества занимается российская компания «СмитКляйн Бичем-Биомед». Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте ведомства.

В 2017 году в Европе началась эпидемия кори, которую ВОЗ назвала “настоящей трагедией”. Украина вошла в число стран, где заболевших было больше всего. Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины объясняла это “комплексом причин”. До 2001 года, по ее словам, Украина импортировала штамм вакцины из России, которую ВОЗ позже объявила неэффективной. Как следствие, около 44% случаев кори в Украине — это взрослые, которые считали, что они были вакцинированы, но защита не сработала. Ещё одна проблема — психологическая, люди не доверяют вакцинам, особенно после нескольких смертей привитых людей, информация о чём была растиражирована в СМИ. Ульяна Супрун также считает, что сами врачи и являются главными распространителями сомнений относительно вакцин.

В Украине была сорвана плановая вакцинация от опасных заболеваний. Не только кори, но и коклюша, дифтерии и других вакциноуправляемых инфекций, сообщает Евгений Тимаков. Вероятность вспышки этих инфекций среди беженцев нельзя недооценивать. Также существует большой риск, что привезенные инфекции быстро распространятся по садикам и школам в России, сообщила Евгения Паршина.

Болезнь настигнет детей, родители которых являются сторонниками так называемого антивакцинаторского движения. По оценке Тимакова, таких сейчас от 7% до 15% эти родители не делают положенные прививки детям совсем или отказываются от определённых вакцин. До массового прибытия беженцев они были защищены из-за наличия некоторого коллективного иммунитета у большинства россиян. Его удалось достигнуть как раз с помощью массовой вакцинации в предыдущие десятилетия. Сейчас же стране грозит новая опасность.