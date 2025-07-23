Не совершайте ошибок — какую краску брать для ванной

Покраска стен в ванной требует особого подхода к выбору материалов. Обычные краски быстро теряют вид из-за постоянной влажности и перепадов температур. Специальные составы для влажных помещений сохраняют целостность покрытия долгие годы.
Критерии выбора краски:
Водостойкость
Ищите маркировку «для влажных помещений» или «влагостойкая». Лучшие варианты — акриловые и латексные краски.
Паропроницаемость
Краска должна позволять стенам «дышать», иначе под покрытием появится плесень.
Износостойкость
Выбирайте краски с пометкой «износостойкие» или «моющиеся». Они выдерживают частую влажную уборку.
Антисептические свойства
Составы с фунгицидными добавками предотвращают появление грибка.
Блеск
Полуматовые и глянцевые поверхности лучше противостоят влаге, чем матовые.
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