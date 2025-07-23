Не совершайте ошибок — какую краску брать для ванной

Не совершайте ошибок — какую краску брать для ванной

Покраска стен в ванной требует особого подхода к выбору материалов. Обычные краски быстро теряют вид из-за постоянной влажности и перепадов температур. Специальные составы для влажных помещений сохраняют целостность покрытия долгие годы.

Критерии выбора краски:

Водостойкость Ищите маркировку «для влажных помещений» или «влагостойкая». Лучшие варианты — акриловые и латексные краски. Паропроницаемость Краска должна позволять стенам «дышать», иначе под покрытием появится плесень. Износостойкость Выбирайте краски с пометкой «износостойкие» или «моющиеся». Они выдерживают частую влажную уборку. Антисептические свойства Составы с фунгицидными добавками предотвращают появление грибка. Блеск Полуматовые и глянцевые поверхности лучше противостоят влаге, чем матовые.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.