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23 июля 2025 в 11:03

Не совершайте ошибок — какую краску брать для ванной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Покраска стен в ванной требует особого подхода к выбору материалов. Обычные краски быстро теряют вид из-за постоянной влажности и перепадов температур. Специальные составы для влажных помещений сохраняют целостность покрытия долгие годы.

Критерии выбора краски:

  1. Водостойкость

    Ищите маркировку «для влажных помещений» или «влагостойкая». Лучшие варианты — акриловые и латексные краски.

  2. Паропроницаемость

    Краска должна позволять стенам «дышать», иначе под покрытием появится плесень.

  3. Износостойкость

    Выбирайте краски с пометкой «износостойкие» или «моющиеся». Они выдерживают частую влажную уборку.

  4. Антисептические свойства

    Составы с фунгицидными добавками предотвращают появление грибка.

  5. Блеск

    Полуматовые и глянцевые поверхности лучше противостоят влаге, чем матовые.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

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ванная
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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