Не сможет работать в РФ: в «Википедии» объяснили опасность «приземления»

https://static.news.ru/photo/c4de4f6e-bfb0-11eb-bba2-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

После принятия законопроекта о «приземлении» зарубежных IT-компаний «Википедия» получит статус иностранного агента, что приведёт к закрытию проекта на территории России. Об этом NEWS.ru рассказал директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», которое управляет российской версией «Википедии», Станислав Козловский.

Он объяснил, что «Википедия» в каждой стране создаёт некоммерческие организации «Викимедиа». В России она носит название «Викимедиа РУ». Однако такая организация не может представлять сервис в судах, не содержит юристов, а также не получает никаких денег из-за границы. При этом компания занимается поддержкой энциклопедии и других проектов в России.

По этому закону они хотят, чтобы было сделано иначе, чтобы было создано представительство американской организации, которое будет оттуда финансироваться. Соответственно, если это будет некоммерческая организация, которая будет финансироваться из-за рубежа, то по закону она автоматически станет иностранным агентом, — подчеркнул Козловский.

По его словам, после признания иноагентом организация фактически не сможет работать в стране.

Там бесконечные отчёты, проверки. Если не создать эту организацию, то это, по сути, приведёт к блокировке «Википедии», согласно этому закону, — добавил он.

Козловский отметил, что предложил парламентариям отредактировать законопроект так, чтобы он не затрагивал «Википедию». По его словам, желательно прописать исключение для некоммерческих организаций. Однако создавать «дырку, через которую все полезут», политики побоятся.

Закон подразумевал изначально какие-то коммерческие организации, корпорации с миллиардными бюджетами, которым содержать штат юристов и бухгалтеров ничего не стоит. А «Викимедиа» — некоммерческая организация, денег особо нет. Об этом законодатели не подумали, но обещали подумать. <...> Делать такой закон, который ударит в первую очередь по «Википедии», не очень понятно зачем, — заключил он.

Накануне в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Козловский рассказал, что «Википедию» могут объявить иноагентом в России, если ресурс откроет филиал в РФ. Он подчеркнул, что российская версия сайта существует исключительно на пожертвования пользователей. Кроме того, юзеры сами пишут статьи и являются их авторами.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что иноагентом может быть признана лишь некоммерческая организация, ведущая политическую деятельность. Козловский ответил, что занимается политической деятельностью даже тогда, когда выступает в Госдуме на обсуждении этого законопроекта.

13 мая депутат-единоросс Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, по которому компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, будут обязаны открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. В список этих организаций, опубликованный депутатом, вошла и «Википедия». Кроме того, компании хотят обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.