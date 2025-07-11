Не рыба и не мясо! Вкусная замена котлетам из крабовых палочек и сыра

Не рыба и не мясо! Вкусная замена котлетам из крабовых палочек и сыра

Не рыба и не мясо! Вкусная замена котлетам из крабовых палочек и сыра. Крабовые котлеты — отличный вариант, когда хочется чего-то необычного и простого одновременно. Сочетание крабовых палочек, яиц и сыра даёт нежную текстуру, а панировка добавляет аппетитную хрустящую корочку. Классная альтернатива для тех, кому надоели привычные мясные.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Отварные яйца — 2 шт.

Сыр — 100 г

Сырое яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Панировочные сухари — для обсыпки

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Измельчите крабовые палочки ножом. Отварные яйца натрите на средней тёрке. Сыр натрите и соедините с крабовыми палочками и яйцами. Добавьте сырое яйцо и щепотку соли, перемешайте. Сформируйте котлеты мокрыми руками — масса будет немного липкой. Обваляйте каждую заготовку в панировке. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Подавайте горячими с любимым гарниром!

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