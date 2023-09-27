«Не повлияли»: Бокерия рассказал о развитии кардиохирургии вопреки санкциям Кардиохирург Бокерия: санкции не повлияли на развитие кардиохирургии в стране

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лео Бокерия

Санкции и международная изоляция России после 24 февраля 2022 года не повлияли на развитие кардиохирургии в стране, заявил глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца. Несмотря на обстановку в мире, сохранился и обмен с зарубежными коллегами, отметил он.

Конечно, [санкции] не повлияли. Мы хорошо оборудованы — все клиники, мы имеем гигантский опыт лечения болезней сердца и сосудов, мы были одни из первых вообще в мире в этом отношении, а сейчас у нас во всех регионах есть стационары, где можно лечить сердце. <...> [Обмен с зарубежными коллегами] остался, — заявил Лео Бокерия.

Также он заявлял, что за последние десятилетия в хирургическом лечении сердечно-сосудистых заболеваний достигнут «неимоверный» прогресс. Кардиохирург признался, что через определенное время человек, которому исправили врожденный порок сердца, может «и олимпийским чемпионом становиться».

Что касается борьбы с приобретенными пороками, то тут «идут по такому же пути». Лео Бокерия уверен, что необходимо говорить о достижениях клинической медицины в разных направлениях, «чтобы люди знали, что они не приговорены».