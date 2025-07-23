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23 июля 2025 в 10:00

Не котлеты, не зразы — а волшебные шарики с творогом! Вкуснятина за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные шарики с тмином — хрустящее удовольствие с сюрпризом внутри! Эти золотистые шарики стали моим секретным оружием, когда нужно накормить привередливых едоков. Хрустящая корочка, нежная картофельная серединка и ароматный творожный сюрприз — дети съедают их быстрее, чем я успеваю подать!

Разминаем 300 г отварного картофеля в пюре, добавляем 2 желтка (белки оставляем для панировки), 1-2 ст. л. ржаной муки и 1 ч. л. тмина. Отдельно смешиваем 150 г творога с щепоткой соли — это будет наша «секретная» начинка.

Формируем шарики: в ладони расплющиваем картофельную массу, кладём чайную ложку творога, аккуратно запечатываем. Обваливаем сначала во взбитых белках, затем в панировочных сухарях с добавлением тмина.

Разогреваем масло (слой около 1 см), обжариваем шарики до румяной корочки 3-4 минуты, постоянно перекатывая. Выкладываем на бумажное полотенце — чтобы ушёл лишний жир.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
творог
картофель
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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