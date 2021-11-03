Не классное чтение: почему родители протестуют против дистанта в школах

Введение дистанционного обучения в школах стало едва ли не ключевой причиной общественного раскола во время пандемии COVID-19. Россияне разделились на два лагеря: те, кто поддерживает дистант, и те, кто выступает категорически против него. У обеих сторон хватает аргументов. Однако эксперты признают: образование в постпандемийную эпоху уже никогда не будет прежним. Получение знаний в удалённом режиме, как бы кто ни возражал, похоже, неизбежно станет частью наступившей новой реальности. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Трояк по географии выходит»

Жительница Нижнего Новгорода Светлана признаётся, что в последнее время просто боится заходить в родительский чат в Viber. Её дочь — восьмиклассница — за время пандемии уже успела поучиться в дистанционном режиме.

На самом деле ничего чудовищного в этом нет. Скорее, это вопрос привычки. Да-да, люди просто не могут понять, как это так — учиться из дома. Вы бы только видели, какие баталии начались в чате родителей, мне иногда казалось, что люди готовы порвать друг друга на куски, — рассказала NEWS.ru Светлана.

Она говорит, что сама уже довольно давно работает из дома, в офис приезжает довольно редко. Да и дочери, которую временно в школе переводили на дистант, система понравилась, отмечает собеседница издания. Однако удалёнка для учеников пришлась по душе далеко не всем:

Родители просто рвали и метали — мол, наши дети окажутся полными неучами, что дома они балду гоняют, что всем нужен даже не педагог, надзиратель. Однажды я написала в чате — простите, а вы готовы своих деток даже во время ракетного обстрела в школу вести? На что одна мамаша мне прямо ответила — у вас всё хиханьки да хаханьки, а у сына трояк в четверти по географии выходит.

Сама Светлана считает, что дело не только в том, что дети рискуют получить менее качественные знания. По мнению женщины, многие родители привыкли рассматривать школу «как передержку»:

Давайте говорить честно: это своего рода удобная «камера хранения» — сдал туда ребёнка и ушёл на работу либо по своим делам. Когда такой возможности не стало, многие начали активно возмущаться.

К слову, результаты проведённого ранее исследования Центра социального проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) показали: большинство родителей и учителей считают, что дистанционное обучение не может заменить очное в школе. Так, 81% родителей и более две трети учителей (69%) ранее заявили, что дистанционное обучение не может заменить очное в школе, при этом более четверти преподавателей (26%) и 16% родителей убеждены, что такой формат полезен только для отдельных предметов, а 6% учителей и 3% родителей считают, что работа в дистанционном режиме может полноценно заменить обычные уроки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, во время нынешней волны коронавируса, которая оказалась наиболее агрессивной, учителя, по всей видимости, начали корректировать собственную позицию. Педагог из школы Ульяновска, пожелавшая сохранить инкогнито, призналась NEWS.ru, что многие учителя сегодня поддерживают дистант:

В школах работает немало возрастных людей, для которых ковид особенно опасен. За короткий срок только в нашем городе умерло несколько педагогов. Получается, что мы на передовой, а умирать никто не хочет. Понятно, что дистант — вынужденное решение. Но куда деваться?

Ранее тему школьного дистанта неоднократно комментировал лично президент Владимир Путин. В частности, президент допускал, что из-за вынужденного онлайн-формата обучения качество образования в России могло пострадать: в школах проблема есть, существуют сложности и с оборудованием, и с подключением к Интернету. Глава государства признавал, что дистанционное образование не заменит прямой контакт педагогов с учащимися, однако элементы онлайн-формата в образовании будут развиваться. При этом он указал, что «бояться онлайн-образования не надо: есть положительные стороны, есть отрицательные».

Ни компьютеров, ни мотивации

Представители экспертного сообщества тоже разошлись во мнениях насчёт введения дистанционного обучения в школах. По оценкам автора Telegram-канала «Наука и университеты» профессора Евгения Белого, переход на дистант в школах на какой-то период необходим, поскольку это позволит сохранить здоровье, а иногда и жизни тысячам людей.

Ведь дети не только болеют сами, они заражают учителей и своих домашних. Ладно, начальную школу не трогаем. Но ведь 5–11-е классы вполне можно переводить на дистант. Говорю, казалось бы очевидные вещи, почему же подобная позиция вызывает массовое и мощное сопротивление? — рассуждает в разговоре с NEWS.ru учёный.

По его мнению, причин для столь отчаянного отторжения дистанционного обучения несколько. В их числе достаточно мощное сопротивление со стороны местных органов управления образования, школьных администраций — они прекрасно понимают, что значительная часть учебных заведений не готовы к дистанту ни технически, ни технологически, ни методически. Разумеется, говорит собеседник издания, большинство учителей прошли курсы повышения квалификации по использованию информационных технологий в учебном процессе, получили красивые сертификаты, и на этом всё закончилось.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, большинство родителей устраивает ситуация, когда учёбой занимается школа, в образование детей вникать не нужно, в лучшем случае — только оплатить репетиторов.

Часть родителей боятся оставлять своих достаточно взрослых отпрысков без школьного присмотра, предполагая, что возможно всякое, — отметил Белый.

Эксперты называют и другие причины резкого отрицания школьного дистанта, связанные, в частности, с техническим обеспечением детей. Как заявил NEWS.ru кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн, если в семье более одного ребёнка, то организовать дистанционное обучение почти невозможно: дети учатся в одно время, а несколько компьютеров, учитывая уровень зарплат, позволить могут далеко не все.

Кроме того, проведённые исследования показывают: качественный Интернет с мощными каналами связи до сих пор есть не во всех регионах.

Обучение на дистанте требует тишины и желательно своей комнаты для каждого ребёнка, по понятным причинам, это есть далеко не во всех семьях. К тому же, очевидны и сложности организации учебного процесса: дети и в школе-то постоянно отвлекаются, в домашней же среде они привыкли не к обучению, а к иному поведению. Учителю сложно собрать их вместе и замотивировать на работу, — отметил Эрштейн.

Впрочем, некоторые обращают внимание на тот факт, что при дистанционном обучении оценки у учеников зачастую стали выше, нежели при очном обучении.

Родители понимают, что это связано не с тем, что их дети сразу стали лучше учиться, а с тем, что многие учителя не владеют навыками работы онлайн, поэтому, чтобы их не ругали, ставят завышенные оценки, — заметил в разговоре с NEWS.ru социолог Сергей Таланов.

С ним солидарен эксперт в сфере образования профессор Дмитрий Назаров. По его мнению, дистант в школах требует от учителей «совсем иных компетенций».

Нужно держать внимание аудитории и объяснять новый материал. Нужно совершено иначе организовать взаимодействие на уроке. Дистант в школе возможен, но реализовать его сложно. Прежде всего потому, что требует обязательного участия родителей в процессе обучения, — указал Назаров.

Сегодня протест родителей против дистанционного обучения подчас доходит до крайних форм. Например, в Саратове мужчина привёл в закрытую школу своего сына, оставив его там — свой поступок он объяснил нежеланием переводить ребёнка на новый формат просвещения.

Ранее в интервью NEWS.ru председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко заявила, что хоть коронавирус принёс россиянам много проблем и несчастий, есть и позитивные последствия — интенсивное развитие цифровой образовательной среды. Если подобный «форс-мажор» повторится в будущем, система образования уже будет готова. К тому же, по её словам, сами школьники также стали более инициативными в выборе будущей профессии.