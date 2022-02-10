Не хотят как в Париже: чем опасно уничтожение векового леса в Раменском

Вслед за наукоградом Троицком в Новой Москве, где местные жители ведут борьбу за сохранение лесопарковой территории от застройки, конфликт назревает в подмосковном Раменском. Там местные власти под предлогом строительства «экоквартала» в рамках расселения аварийного жилья готовят к вырубке природную территорию, именуемую на парижский манер Булонским лесом. Чиновники, судя по всему, не собираются останавливаться на этом, называя данный проект «драйвером переформатирования городской среды». Однако местные жители выступают против уничтожения зелёной зоны, они собирают подписи под обращением к властям городского округа, а также Московской области. Недавно активисты запустили в Интернете петицию против застройки, которую подписали уже более 2,5 тысячи человек. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Комплексная вырубка территории

О планах вырубки Булонского леса жители Раменского узнали в конце 2021 года из опубликованного на сайте местной администрации постановления главы городского округа Виктора Неволина «О комплексном развитии территории жилой застройки общей площадью 11,73 га». В этом документе речь идёт о строительстве на двух участках. Один из них, размером 0,9 га, расположен в районе улицы Кирова — на месте признанных аварийными и подлежащих расселению домов 1948–1951 годов постройки. На их месте планируется возведение 17-этажного жилого здания, где, согласно мастер-плану комплексного развития территории (приложение к упомянутому постановлению главы округа, составленное ГБУ «Мособлтрест»), будут жить 225 человек. При этом, как следует из документа, будущими жильцами высотки станет отнюдь не «переселяемое население». Его собираются расселить на втором участке — площадью 10,83 га. По планам местной администрации, к 2027 году там появятся восемь четырёхэтажных домов с паркингом.

План застройки Булонского леса ramenskoye.ru

Всего в этом квартале предполагается разместить более 2,5 тысячи человек, но, что важно, только 74 из них будут переселенцами из аварийного фонда. При этом в мастер-плане, обнародованном раменскими чиновниками, необходимость включения второго участка в границы комплексного развития территории жилой застройки объясняется «ограниченными размерами участка 1, занятого расселяемыми многоквартирными домами (МКД), и невозможностью построить на нём стартовые МКД для переселения жителей из МКД, подлежащих сносу, и таким образом обеспечить жилищные права граждан».

Именно к «комплексному развитию» второй территории у местных жителей возникают претензии, поскольку она и является Булонским лесом, и если проект будет реализован, то крупномерные сосны и другие деревья пойдут под топор, а вместо зелёной зоны в городе появится новый жилой квартал. В документах раменской администрации прямо говорится, что в соответствии с генпланом городского округа на рассматриваемой к застройке территории есть функциональная зона зелёных насаждений общего пользования (Р-1). Поэтому в мастер-плане указывается, что границы комплексного развития территории «не соответствуют утверждённым документам территориального планирования», а также действующим документам «градостроительного зонирования в части границ территориальных зон и градостроительных регламентов». Поэтому, констатируют авторы документа, реализация проекта застройки Булонского леса требует внесения изменений в генплан Раменского городского округа и правила землепользования и застройки.

Местная жительница и активистка Нина Гарнет надеется, что Раменское не повторит судьбу Троицка, в котором лес уже вырубают. Однако проблема с Булонским лесом состоит в том, что хотя по лесохозяйственному регламенту города Раменское от 2011 года данный зелёный массив является одним из семи городских лесов, но мэр Виктор Неволин и архитектор Юрий Лотарёв «называют его „кустарниковой зоной“, что, вообще-то, является подлогом».

Активисты из Подмосковья намерены добиться решения о внесении леса в реестр природных объектов РФ и защитить таким образом от уничтожения. Инициативная группа жителей Раменского «Сохраним Булонский лес» не только собирает подписи под петицией против проекта застройки, но и требует от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, администрации и прокуратуры поставить лес на кадастровый учёт.

Валентин Башков

Как объясняет один из авторов обращения, член инициативной группы Валентин Башков, в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о Булонском лесе, что подтверждается информацией филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области. Это может повлечь уменьшение площади городских лесов вследствие незаконной рубки, застройки и так далее, а их сохранение касается интересов неопределённого круга лиц. По мнению активиста, раменская администрация не установила границы данной природной территории в нарушение требований Конституции, Лесного кодекса и других нормативно-правовых актов. В целом, как сообщил NEWS.ru Башков, за последнее десятилетие площадь лесов в городском округе Раменское сократилась почти вдвое.

По словам Нины Гарнет, любой лес — это «естественный природный объект, будь он в черте города или за его пределами». Также она подчёркивает, что в жизни Раменского Булонский лес играет огромную роль именно как городская природная территория.

Банально: людям нужен кислород, чтобы дышать. Всё больше автомобилей в регионе не делают воздух свежее. Растительность в городе, к сожалению, планомерно уничтожается из-за застройки коммерческой недвижимостью и жилыми многоэтажками. Жителей становится больше, а кислорода меньше. Это влияет на общее состояние здоровья и самочувствие жителей. Больницы, кстати, только оптимизируются, но новых не строится. История названия леса покрыта тайной даже для старожилов: люди, которым по 60 и больше лет, не могут припомнить, как оно появилось! Но ассоциация с красотами одноимённого парижского леса была очевидна уже в советские годы, когда массив в Раменском был моложе. В Булонском лесу Раменского всегда есть пешеходы, кто идёт по своим делам и просто прогуливается парами и с детьми. Есть те, кто совершает пробежки, в зимнее время — на лыжах. Нина Гарнет музыкант, активист из города Раменское музыкант, активист из города Раменское

Комментируя планы властей застроить лес якобы ради расселения жителей аварийных домов, она пояснила, что лишь «несколько квартир дадут людям, которых переселят из маленьких старых двухэтажных домиков, но это всего несколько семей». Нина Гарнет не исключает, что старые дома «можно было бы починить», однако, по её мнению, «застройщикам важно получить прибыль от продажи более шести тысяч квадратных метров жилья».

Валентин Башков

Также, как отмечает Нина Гарнет, жителей Раменского волнует, что на фоне массированного жилищного строительства в городе «не будет создано никаких новых рабочих мест для будущих жильцов». Это значит, что на работу все будут ездить в Москву, увеличивая пассажиропоток и без того сильно перегруженного Казанского направления железной дороги, а также трафик стоящих в многочасовых пробках автотрасс общего пользования. К тому же, продолжает собеседница NEWS.ru, для тысяч потенциальных новых жителей не строятся школы, детсады, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Это явное желание застройщиков получить прибыль от продажи возведённой жилплощади, ничего более. К тому же можно будет продать и древесину векового леса, который в глазах городского управления выглядит как «кустарниковая зона». Это возмутительно, потому что они хотят получить прибыль ценой нашего здоровья и использования общественных городских территорий в целях получения личной прибыли, — констатирует Нина Гарнет.

Застроить, чтобы спасти?

NEWS.ru направил запрос главе городского округа Раменское Виктору Неволину с просьбой озвучить позицию чиновников на ситуацию с планируемой застройкой лесного массива. Однако в администрации не смогли оперативно предоставить редакции комментарий. Ранее в СМИ на данную тему высказывался начальник управления градостроительной деятельности и рекламы администрации Раменского городского округа Юрий Лотарев. Он назвал себя автором проекта застройки Булонского леса, напомнив, что в 2005 году природная территория попадала в зону многоэтажной жилой застройки, но этого не произошло из-за наступившего впоследствии кризиса в строительной отрасли.

Именно я убедил главу округа, когда он подписывал постановление, в правильности данного решения. Здесь речь идёт не о вырубке леса, а о новом, инновационном, не побоюсь этого слова, градостроительном решении. Территория Булонского леса — стартовая площадка переформатирования вообще всей застройки города Раменское, — похвастался Лотарев.

Он пообещал построить вместо леса некий «экоквартал», добавив, что «пока ещё рано говорить о том, что именно получится, но весь проект нацелен не на уничтожение, а сохранение леса, который сейчас запущен». По его словам, проект вынесут на публичные слушания. Ранее документы уже прошли Градостроительный совет Московской области, а депутаты округа утвердили генплан, где «стартовая площадка» была «определена как территория многофункциональной жилой застройки».

Валентин Башков

Уничтожение Булонского леса и возведение на его месте жилых домов Юрий Лотарев рассматривает как «драйвер переформатирования городской среды», пообещав вместо спиленных сосен благоустроить реку Чернавку, создать неподалёку «пешеходный квартал» и связать всё это велодорожкой. По мнению чиновника, «для будущего инновационного проекта лучшей площадки, чем эта, не найти», он также призвал избавляться от «дурного наследия», потому что Булонский лес якобы «не может использоваться как рекреационное пространство».

Как ни парадоксально это звучит, но для того чтобы спасти и оздоровить лес, надо построить в нём жилые дома. Мы не хотим просто вырубить весь лес и поставить на его месте тысячи квадратных метров жилья. Тут должно появиться абсолютно новое прочтение застройки: четырехэтажные дома. Даже если брать на уровне концепта, лес мы сохраним максимально, — пообещал чиновник.

Также Лотарев сообщил, что смысл «комплексного развития территории» аналогичен московской реновации. Он напомнил, что в 2017 году квартал на улице Кирова (это первый участок, на котором, помимо Булонского леса, собираются построить 17-этажную высотку) был признан аварийным, однако «выдать жилищные сертификаты и привлечь бюджетные источники невозможно, поскольку его критерии не соответствуют программе Московской области». Поэтому, уверяет чиновник, «никакого варианта, кроме как комплексное развитие территории, в рамках которого можно использовать внебюджетное финансирование, нет».