«Не делайте так»: диетолог назвала любимую ошибку россиян 31 декабря Диетолог Лушникова: не стоит переедать в новогоднюю ночь

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Не стоит переедать в новогоднюю ночь, лучше ограничиться легкими закусками, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, за шесть часов до застолья желателен полноценный прием пищи, включающий в себя белки, сложные углеводы, правильные жиры и даже небольшой десерт.

Многие любят 31 декабря ничего не есть в течение дня, а в новогоднюю ночь насладиться пиршеством по полной. Лучше так не делать, — сказала Лушникова.

Она отметила, что за три часа до полуночи лучше перекусить чем-то легким, это поможет быть не очень голодным и сократит шансы сорваться и переесть. Врач также порекомендовала пить достаточно воды.

Ранее диетолог Марина Макиша заявила, что за новогодним столом праздничные блюда следует пробовать в определенном порядке и начинать лучше с овощных салатов и зелени. Как рассказала специалист, беспорядочное хватание еды может привести к несварению и боли в желудке.

По ее словам, овощи и зелень содержат много клетчатки, которая помогает пищеварению и формирует насыщение при небольшой калорийности. После порции овощного салата можно уже переходить к рыбным блюдам и нарезкам из нежирного мяса.

Диетолог также советует поставить на новогодний стол что-то квашеное или моченое. Это могут быть капуста или помидоры. Они ферментированные и уже содержат определенное количество пробиотических бактерий, что будет способствовать пищеварению.