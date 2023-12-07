Диетолог рассказала, с каких блюд нужно начинать новогоднее застолье Диетолог Макиша: новогоднее застолье нужно начинать с овощей

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За новогодним столом пробовать праздничные блюда следует в определенном порядке и начинать лучше с овощных салатов и зелени, посоветовала диетолог Марина Макиша. Как рассказала специалист LIFE.ru, беспорядочное хватание еды может привести к несварению и боли в желудке.

По ее словам, овощи и зелень содержат много клетчатки, которая помогает пищеварению и формирует насыщение при небольшой калорийности. После порции овощного салата можно уже переходить к рыбным блюдам и нарезкам из нежирного мяса.

Диетолог также советует поставить на новогодний стол что-то квашеное или моченое. Это могут быть капуста или помидоры. Они ферментированные и уже содержат определенное количество пробиотических бактерий, что будет способствовать пищеварению.

Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже все остальное, — сказалаМакиша.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, что новогодний салат оливье можно сделать полезнее. Она посоветовала добавить вместо колбасы либо говядину, либо курицу, либо индюшачью грудку. Также диетолог рекомендовала меньше использовать яичный желток.