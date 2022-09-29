«Не будут жить как раньше»: в ГД рассказали о судьбе бегущих от мобилизации Депутат Бородай: уклоняющихся от мобилизации могут ждать 10-15 лет принудительных работ

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Граница России с Казахстаном

Депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, что ждет россиян, пытающихся избежать частичной мобилизации, уезжая за границу. По его словам, им «не стоит думать, что они смогут спокойно вернуться в Россию и жить как раньше». В интервью NEWS.ru парламентарий заявил, что уклонистов «могут ждать прекрасные принудительные на 10-15 лет работы где-нибудь на Крайнем Севере». Бородай считает это законной и правильной мерой для тех, кто не желает защищать родину.

Если военное положение будет, то ничего страшного, построятся и пойдут [те, кто будет призван]. А кто не построится и не пойдет, ну что ж — чемодан, вокзал и дальше вот то, что они себе наметили. Но пусть просто имеют ввиду, что по возвращении в Россию их могут ожидать прекрасные принудительные на 10-15 лет работы. Так сказать, в стройках российского будущего где-нибудь на Крайнем Севере. Это правильно, абсолютно законно, если та молодежь, о которой вы говорите, не желает защищать свою родину, своих близких, свои семьи, — сказал Бородай.

Парламентарий призвал уклонистов не думать, «что они смогут потом спокойно вернуться в Россию и будут жить как раньше, обитая в московских барах, лофтах и прочих прекрасных местах, к которым они привыкли».

Если они покупают билет и сваливают от мобилизации, то для них это билет в один конец, — отметил депутат.

27 сентября исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в РФ частичной мобилизации в страну въехали 98 тысяч россиян. По его словам, еще 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, на фоне притока мигрантов будут в первую очередь учитывать интересы казахстанцев. Он поручил принять меры в связи с быстрым ростом цен на аренду жилья, поскольку жители республики оказались из-за этого в затруднительном положении.