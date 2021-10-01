Названы женские ароматы, вызывающие у мужчин отвращение

Названы женские ароматы, которые вызывают у мужчин отвращение. Согласно статье издания Femmie.ru, самым неприятным запахом мужчины считают одеколон, который отталкивает на подсознательном уровне, так как он ассоциируется с мужским ароматом.

Немалую роль играют и компоненты определённых духов. Так, например, мускус, сандал, ваниль, ландыш слишком ярко выделяются на фоне других запахов. Они способны полностью замаскировать телесный аромат женской кожи.

Ещё одним заблуждением является тот факт, что многие женщины предполагают, что кофейные и шоколадные запахи вызывают приятные ощущения у сильного пола. По мнению мужчин, такие ароматы обладают определённой «густотой», за которой не ощущается свежесть и чистота. В антирейтинге также оказались запахи средств для укладки и алкоголя.

Ранее учёные из Австралии смогли установить, что склонность к мимолётным романам мужчин можно определить по их лицу. Об этом сообщает портал WMJ со ссылкой на исследование Университета Маккуори. Специалисты при этом отметили, что женщины более точно определяют готовность мужчин к случайному сексу.