Названы женские ароматы, вызывающие у мужчин отвращение

Названы женские ароматы, которые вызывают у мужчин отвращение. Согласно статье издания Femmie.ru, самым неприятным запахом мужчины считают одеколон, который отталкивает на подсознательном уровне, так как он ассоциируется с мужским ароматом.
Немалую роль
Ещё одним заблуждением является тот факт, что многие женщины предполагают, что кофейные и шоколадные запахи вызывают приятные ощущения у сильного пола. По мнению мужчин, такие ароматы обладают определённой «густотой», за которой не ощущается свежесть и чистота. В антирейтинге также оказались запахи средств для укладки и алкоголя.
Ранее учёные из Австралии смогли установить, что склонность к мимолётным романам мужчин можно определить по их лицу. Об этом сообщает портал WMJ со ссылкой на исследование Университета Маккуори. Специалисты при этом отметили, что женщины более точно определяют готовность мужчин к случайному сексу.