Названы всегда актуальные модели кроссовок

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Всегда актуальны модели кроссовок Stan Smith от Adidas, Air Max 90 от Nike, модель 327 от New Balance, а также Reebok Classic Leather и Puma Suede, перечислила стилистка и редактор моды Lamoda Юлия Манукова в разговоре с Lenta.ru. Последние кроссовки называются так из-за яркого и приятного на ощупь замшевого верха ещё с 1970-х, а теперь эта обновлённая модель включает в себя «легендарные и снова цитируемые» 1990-е, отметила она.

Stan Smith обожают все: от студентов до знаменитостей. Впервые модель увидела свет в 1965 году, так что можно считать, что она переходит из поколения в поколение и не надоедает. Бренд время от времени меняет дизайн, но белоснежная классика всегда в наличии, — сказала Манукова.

В свою очередь стилистка и основательница сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в разговоре с NEWS.ru объяснила, что некоторые вещи никогда не выйдут из моды, так как являются вечными. Речь идёт о белой рубашке, прямых джинсах, классических лоферах, шейных платках, а также базовом пальто в оттенке кэмел.

Также сообщалось, что молодым дизайнерам сейчас трудно заменить ушедшие из РФ западные бренды из-за нехватки пуговиц, гвоздей, молний и красителей. По словам соосновательницы Санкт-Петербургской Ассоциации непродовольственной торговли и владелицы петербургской сети магазинов одежды «Монплезир» Ирины Валериановой, государство вкладывает недостаточно средств в развитие отрасли.