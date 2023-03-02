Названы витамины, которых организму не хватает в начале весны Терапевт Чернышова: в начале весны организму не хватает витаминов С и D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организм может испытывать нехватку витамина D в начале весны из-за недостаточной продолжительности светового дня, рассказала «Москве 24» терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, также многие сталкиваются с дефицитом витамина С. Люди потребляют его из свежих овощей и фруктов, которых ранней весной не так много, уточнила врач

Поскольку сейчас еще люди мало бывают на улице и световой день пока гораздо короче, то витамин D, который мы получаем от солнечного света, оказывается в дефиците <...> Как правило, нам всем не хватает и витамина C, потому что он поступает из свежих овощей и фруктов, которых сейчас не так много, — объяснила Чернышева.

Терапевт уточнила, что добавление квашенной капусты в рацион является прекрасным способом восполнить нехватку витамина С в организме. Помимо того, достаточно большое количество этого микроэлемента содержится в картофеле. Эксперт добавила, что для выявления дефицита витамина D следует сдать анализы, после которых врач сможет назначить соответствующий курс лечения.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что включение ряда продуктов в рацион поможет справиться с весенним авитаминозом. По ее словам, восполнить дефицит витамина D, который из-за нехватки солнца наблюдается у 80% граждан, поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца, квашеной капусты и отвара шиповника, а витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.