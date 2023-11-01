Названы тяжелые заболевания, проявляющиеся температурой 37–38 градусов Терапевт Чиркова: температура 37–38 говорит о многих болезнях, от кариеса до ВИЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субфебрильная температура тела — 37–38 градусов — часто сигнализирует о ряде заболеваний, в том числе тяжелых, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что данное состояние может говорить о наличии опухолей, туберкулеза, ВИЧ, аутоиммунных заболеваниях, цистита или аллергии.

Скрытые очаги инфекции: кариес, хронический холецистит, цистит. Гормональные нарушения, в том числе климакс. Опухоли. Аллергии и аутоиммунные заболевания. Туберкулез. ВИЧ. Субфебрилитет может сопутствовать астеническому синдрому после ОРВИ — так называемый температурный хвост — и нарушениям в работе вегетативной нервной системы, — добавила Чиркова.

По ее словам, доказательная медицина не считает, что субфебрильная температура может быть нормой для отдельного человека.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что температура тела выше 39,5 градуса и ниже 35 градусов считается опасной для жизни. Медик уточнил, что важно не допустить, чтобы она поднялась до 41 градуса. Медик подчеркнул, что в подобных случаях необходимо вызвать врача.

При этом низкий показатель температуры тела на градуснике также является поводом для беспокойства. В отличие от высокой она опасна не в моменте: температура ниже 35 градусов указывает на наличие заболевания, например, гипотиреоза, подытожил Хухрев.