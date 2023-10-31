Терапевт назвала причины субфебрильной температуры тела 37-38 градусов Терапевт Чиркова: субфебрильная температура может говорить об острой инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субфебрильная температура тела — выше нормы, но ниже лихорадки — 37-38 градусов Цельсия, говорит об острой или хронической инфекции верхних или нижних дыхательных путей, заболеваниях ЖКТ, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что 37-38 градусов некоторое время держатся после интенсивных занятий спортом или физическим трудом.

Субфебрильная температура тела — это повышение в пределах выше нормы, но ниже лихорадки, то есть 37-38 градусов. Чаще это признак острой или хронической инфекции верхних или нижних дыхательных путей, ЖКТ. Она может возникать при интенсивном занятии спортом или физическим трудом, при психоэмоциональном напряжении, при длительном нахождении на солнце, особенно у детей. Нормализуется через 1,5–2 часа в покое, — добавила Чиркова.

По ее словам, доказательная медицина не считает, что субфебрильная температура может быть нормой для отдельного человека.

Ранее терапевт Алексей Хухрев заявил, что температура тела выше 39,5 градуса и ниже 35 градусов считается опасной для жизни, передает «Москва 24». Медик уточнил, что важно не допустить, чтобы она поднялась до 41 градуса. Медик подчеркнул, что в подобных случаях необходимо вызвать врача.