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05 августа 2025 в 17:20

Названы страны, заинтересованные в российской онковакцине

Гинцбург: онковакциной заинтересовались врачи из Вьетнама, Сербии, Южной Америки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры по поводу распространения отечественной онковакцины ведутся со странами Вьетнама и Сербии, рассказал в беседе с NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, также новым препаратом заинтересовались представители посольств многих стран Южной Америки и других государств, расположенных в разных местах Земного шара.

Наиболее продвинутые переговоры по этому поводу ведутся с Вьетнамом, Сербией. Письма поступили от посольств, научных атташе из многих стран Южной Америки, из арабских стран и индонезийского анклава, — раскрыл Гинцбург.

По его утверждению, для тех больных, кто экспериментально будет получать вакцину в рамках планируемого исследования, она будет бесплатной. В дальнейшем ожидается, что все необходимые для нее компоненты по полному циклу будут производиться на территории России.

Это позволит снизить стоимость, чтобы вакцина вошла в набор высокотехнологичной медицинской помощи, оплачиваемой нашим государством, — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что отечественная онковакцина подходит для борьбы с метастазами и рецидивами рака. По его словам, пока еще неизвестно, нужно ли будет больному принимать этот препарат после наступления ремиссии. Выяснить это можно с помощью дополнительных исследований.

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