Названы самые важные витамины для человека Диетолог Волынкина назвала витамин D самым важным для человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витамины и минералы просто необходимы для нормальной жизнедеятельности человека, а самым полезным элементом считается витамин D, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. По ее словам, витамин D — один из наиболее важных микроэлементов для организма, так как он взаимодействует со множеством генов, регулирует иммунную систему и купирует воспалительные процессы.

Также стоит обратить внимание на витамин A, который важен для ряда метаболических реакций функций организма в целом. Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы, — объяснила Волынкина.

Диетолог обратила внимание на витамин К2, который применяют с небольшим количеством жира и витамином D. Он играет важную роль в свертываемости крови и участвует в метаболизме кальция. Также для иммунной системы необходим витамин C, который еще является мощным антиоксидантом.

Ранее Волынкина рассказала, что витаминные комплексы удобны в использовании, так как человек выпивает одну капсулу и не тратит много времени. Однако специалист предупредила, что чрезмерное употребление препарата может вызвать сильную аллергическую реакцию.