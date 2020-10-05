Названы самые популярные в России сорта сыров

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Самый популярный среди российских покупателей сыр — «Российский», также спросом пользуется плавленый сыр, следует из результатов исследования, проведённых международной исследовательской компании Ipsos.

Из твёрдых сортов, имеющихся в продаже, покупатели отдают предпочтение таким сортам, как «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер». При этом 96% принявших в опросе участие людей в течение трёх месяцев ели или использовали при приготовлении различных блюд твёрдый сыр, 67%. — плавленый, 48% — творожный, 36% — моцареллу, по 30% — брынзу или фету, передаёт РИА Новости.

83% опрошенных покупают сыр минимум раз в неделю. Чаще всего сыр едят с овощами (27%), колбасой (24%), сливочным маслом (18%), яйцами (14%), сосисками (9%), фруктами (6%), печеньем (4%), орехами (3%), сладкими соусами (2%). Из напитков лидируют горячие чай и кофе (67%), холодные сок, чай и газировка (10%), вино (8%), пиво и крепкий алкоголь (5% и 3% соответсвенно).

Для бутербродов покупатели предпочитают плавленый сыр (51%), творожный (49%), твёрдые сорта (37%). Мягкий белый сыр кладут в салат 40% респондентов, на хлеб — 16%. Твердый и мягкий белый сыр для приготовления пиццы выбрали 12% и 11%. Как самостоятельное блюдо россияне едят твёрдый (34%) и мягкий белый сыр (28%), по 26% -творожный и плавленый. Кроме того, творожный сыр используют для десертов 7%, твёрдый сыр для горячих блюд предпочитают 15%, а плавленый сыр кладут в суп 10%.

Как писал NEWS.ru ранее, плавленый сыр на российских прилавках содержит меньше установленного требованиями белка и больше лактозы. Это следует из повторного исследования Роскачества, которое в этом году уже подвергало ревизии данный товар.