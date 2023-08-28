Названы самые популярные направления для отдыха у россиян в странах СНГ Туроператор заявил о возросшем интересе у туристов к отдыху в странах СНГ

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Баку, Азербайджан

Интерес к туризму в странах СНГ действительно возрос, это связано с ограничением заграничных направлений, рассказал NEWS.ru генеральный директор туроператора Артур Мурадян. По его словам, увеличился спрос на поездки в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Возросла динамика у Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ясно, что спрос есть, так как там увеличивается число прямых рейсов, так что эти направления могут быть перспективными направлениями в будущем. В Белоруссии хорошо развит санаторно-курортный сегмент, и он довольно бюджетный. Стоимость поездки обойдется туристам примерно в 35-50 тысяч рублей, – рассказал Мурадян.

Эксперт отметил, что в Узбекистане наиболее популярен этнотуризм из-за популяризации культурных традиций. В Казахстан туристы чаще отправляются ради пляжа и горнолыжных курортов, активный туризм там весьма популярен.

Армения – это гастротуризм и туризм выходного дня. В Узбекистане наиболее популярен этнотуризм, а в Казахстане есть пляж, также популярен активный туризм. В целом со всеми странами СНГ динамика положительная, также это связано с дешевизной билетов по сравнению с заграничными направлениями, – добавил Мурадян.

Ранее генеральный директор туроператора Артур Мурадян назвал самые популярные направления в России для поездок в сентябре. По его словам, юг России пользуется наибольшим спросом среди туристов, лидером среди городов остается Сочи. Эксперт отметил, что не менее популярен Северный Кавказ в части Дагестана за счет благоприятных погодных условий.