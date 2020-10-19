Названы самые «мусорящие» субъекты РФ

https://static.news.ru/photo/3f61423a-1289-11eb-a247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан являются регионами страны, в которых образуется самый большой объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Так, в 2019 году из столицы на полигоны было вывезено 26,8 млн кубометров ТКО, для Подмосковья эта цифра составила 20,4 млн кубометров.

Это следует из исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РИА Новости.

В совокупности на московский регион приходится 14% всего бытового мусора в стране. На третьем месте — Краснодарский край (15 млн кубометров), за ним следуют Ростовская область (12,4 млн кубометров) и Татарстан (12,2 млн кубометров), — говорится в исследовании.

Агентство отмечает, что в 2019 году в России образовалось 346 млн кубометров отходов. В среднем по стране на одного человека приходилось 2,4 кубометра мусора. По этому показателю лидирует Бурятия. Там на одного жителя пришлось около 8 кубометров ТКО. Высокие цифры также отмечены в Севастополе (5,6), Тульской (4,4), Магаданской (3,8) и Вологодской (3,6) областях.

Исследователи пришли к выводу, что чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Большая часть ТКО формируется в городах, на село приходится около 16% мусора. В 2019 году в России утилизировали только 2,7 млн тонн мусора, или 4,4% всех ТКО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил мотивировать россиян на раздельный сбор мусора скидкой по оплате услуг по обращению с отходами. По его мнению, если человек сортирует мусор и отвозит его на переработку, то он должен платить меньше. Депутат также предложил стимулировать губернаторов к тому, чтобы они не плодили новые свалки, а строили предприятия по переработке отходов.