Названы регионы с наименьшими темпами роста случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/2bda3e6e-df95-11ea-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: okrugodnakomanda/vk.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал российские регионы, где фиксируются наименьшие темпы прироста заболевших за сутки.

Согласно данным опершатаба, на первом месте находится Ненецкий автономный округ с 0,0% прироста. Следом идут Московская область, Республика Северная Осетия — 0,2%, Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика — 0,3%.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили 4969 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в России достигло 922 853 за всё время пандемии. Также за минувшие 24 часа выздоровели 3557 пациентов. Всего в стране исцелились 732 968 граждан.

В Москве зарегистрировано 688 заболевших. Наибольшее количество заражённых за сутки после столицы выявлено в Санкт-Петербурге — 163, Подмосковье — 154, Свердловской области — 150, Ставропольском крае — 129.