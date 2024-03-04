Названы пять мешающих похудеть продуктов Диетолог Волынкина: сахар, выпечка и колбасы мешают человеку похудеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы являются продуктами, которые мешают человеку похудеть, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. Она напомнила, что употребление сахара приводит к выбросу инсулина и повышению уровня сахара в крови.

С одной стороны, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, но в дальнейшем происходит сонливость и усталость. Сахар в чистом виде вреден, — заявила диетолог.

Как отметила специалист, продукты с содержанием белой муки, в частности выпечка и макароны, никакой пользы организму не несут. Также вредными при похудении являются фастфуд, кетчуп и майонез. Волынкина призвала отказаться на время диеты от острой, жирной и соленой пищи, а именно от консервов, сосисок, колбас, полуфабрикатов и алкоголя, который снижает метаболизм.

Ранее врач-терапевт Екатерина Ладыгина заявила, что похудеть, ограничивая себя в еде, не получится, если не увеличить физические нагрузки. По словам специалиста, при занятиях спортом жировая масса может заменяться мышечной. Она важна не только для поддержания опорно-двигательного аппарата, но и для правильного баланса гормональной системы.