Названы привычки долгожителей, предупреждающие раннее старение Нутрициолог Гоман: средиземноморская диета способна замедлить старение организма

Несмотря на то, что старение является естественным процессом, который невозможно остановить никакими таблетками, существуют определенные привычки, способные замедлить его, рассказала редакции «Леди Mail.ru» нутрициолог Мария Гоман. Одной из них является средиземноморская диета. По словам Гоман, она по праву считается диетой от всех болезней.

Нутрициолог отметила, что средиземноморская диета богата зелеными овощами, фруктами и злаками. При этом она полностью исключает различные сладости, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. Кроме того, сокращается потребление мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. За счет этого такая диета позволяет не только сбросить лишний вес, но и значительно улучшить здоровье.

Еще одной привычкой, замедляющей старение, Гоман назвала здоровый сон. При этом у каждого человека его продолжительность индивидуальна и определяется генетически. Нутрициолог также посоветовала ужинать не позднее 4-5 часов до отхода ко сну и просыпаться не по будильнику, а самостоятельно. Последней полезной привычкой Гоман назвала активность, направленную на развитие когнитивных функций. В качестве примера она привела чтение книг, изучение иностранных языков, а также игру на музыкальных инструментах.

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