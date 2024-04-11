Ученые обнаружили пугающую тенденцию у поколения зрелых людей AACR: современные люди в зрелом возрасте стареют быстрее их предков

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Современное поколение зрелых людей стареет быстрее предыдущих, сообщает American Association for Cancer Research со ссылкой на исследование медицинской школы Вашингтонского университета в США. Это связано с повышенным риском рака легких, матки и желудочно-кишечного тракта у людей до 55 лет.

Специалисты изучили данные почти 149 тысяч человек из базы данных историй болезни Великобритании Biobank. Чтобы определить биологический возраст людей, анализировали комплекс из девяти биомаркеров в крови.

Оказалось, что у тех, кто быстрее стареет, значительно возрастает риск развития онкологических заболеваний. Исследователи отмечают, что эффективным способом борьбы с раком может стать замедление биологического старения.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 2023 года составила 73,46 года. Эти данные содержались в презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которую он продемонстрировал на Форуме национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Власти утверждают, что страна достигла по этому показателю исторического максимума. Абсолютными рекордсменами по продолжительности жизни стали три региона России. Среди них Ингушетия, Дагестан и Москва. В среднем в них граждане доживают до 78 лет.