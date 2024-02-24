Ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума Ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,46 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам прошлого года составила 73,46 года, следует из презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которую он продемонстрировал в ходе Форума национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Подобный показатель является историческим максимумом, передает «Интерфакс».

Абсолютными рекордсменами по продолжительности жизни стали три региона России. Среди них Ингушетия, Дагестан и Москва. В среднем в них граждане доживают до 78 лет.

При этом младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю. Так, к 2023 году показатель составил 4,2 промилле. За четыре года он уменьшился на 0,7 промилле, следует из презентации.

Ранее Мурашко также рассказал, что больше всего в сфере оказания медицинской помощи россиянам не нравится общее время ее ожидания. Данным показателем удовлетворены лишь 35,6% всего населения страны. Министр подчеркнул, что в России есть ресурсы, в том числе и по внедрению современных схем для организации процессов, связанных с медицинской помощью. Такой подход, по его словам, позволит медперсоналу в работе акцентировать внимание непосредственно на контакте с пациентом.