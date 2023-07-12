Названы причины отсутствия «фантастического успеха» БМП Bradley на Украине Военэксперт Суконкин: «фантастического успеха» от Bradley ждать не стоит, это аналог советских БМП

Американские броневики Bradley и Striker, передаваемые США Вооруженным силам Украины (ВСУ) не покажут «фантастического успеха» в зоне СВО, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт объяснил: функционально аналогичны советским БМП-3 и БТР-80\82.

Striker можно сравнить с БТР-80 и БТР-82, а Bradley — с БМП-2 или БМП-3, преимуществ у американских бронемашин я не вижу. Тот же функционал, что и у советской техники, только выглядит по-другому, грубо говоря. Боевые качества, стойкость на поле боя у них практически одинаковы. Не надо ждать от Bradley и Striker фантастических успехов, — рассказал Суконкин.

Суконкин подчеркнул, что у западной и советской техники разный «внешний вид», но устанавливаемое вооружение, дополнительное оборудование, в том числе разведывательное, а также набор модификаций, практически одинаковые.

У них разный облик, геометрия. У Striker восемь колес, полноприводный. Но по дополнительному оборудованию, по функционалу — тот же БТР-80. Набор вооружений, модификаций практически идентичен у американских и у советских БМП и БТР. БМП-3, кстати, сильнее Bradley по вооружению. Броня у всех противопульная, — добавил Суконкин.

Эксперт отметил, что в условиях реальных боевых действий «все решается за считанные минуты — либо технику сожгут, либо экипаж успеет отстрелятся».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что российские военные заполучили в качестве трофея американскую БМП M2 Bradley. По данным ресурса, технику захватили в результате боев на Краснолиманском направлении в северной части ДНР.