Названы «прекрасные человеческие черты» Михаила Горбачева Хасбулатов назвал Горбачева замечательным, щедрым и отходчивым человеком

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев был «необычайно щедрым человеком, не злобным, замечательным как личность», рассказал NEWS.ru последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Собеседник отметил, что скончавшийся 30 августа политик «мог разозлиться, отругать, но был отходчивым человеком южно-русского типа».

Я запомнил Горбачева необычайно щедрым человеком, замечательным как личность, не злобным. Он мог разозлиться, отругать, но не таил зла, был отходчивым человеком южно-русского типа. Я с ним очень часто сталкивался в 1990–1991 годах, когда Ельцин его побаивался и направлял вместо себя на многочисленные совещания своего первого заместителя — меня. В Горбачеве было очень много положительного, прекрасных человеческих черт. Замечательный человек умер, — подчеркнул Хасбулатов.

По его словам, Горбачев не собирался специально разваливать СССР. Хасбулатов отметил, что «так сложились обстоятельства», Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин. Он добавил, что Горбачеву попались не те люди.

По мнению Хасбулатова, если оценивать эпоху Горбачева объективно, то его имя связывают именно с развалом СССР, в отличие от его предшественников, «создавших могучее советское государство, как к ним ни относись». Политик подчеркнул, что Горбачев мог сохранить СССР, если бы ему не мешали, особенно Межрегиональная группа депутатов, основанная на московской «передовой просвещенной интеллигенции».

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Михаил Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории, политиком, больше, чем кто-либо другой, сделавшим для мирного завершения холодной войны. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал Горбачева своим героем.