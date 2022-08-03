Названы предотвращающие развитие рака продукты Диетолог Соломатина: арбуз и дыня предотвращают развитие рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярные среди россиян арбуз и дыня обладают множеством полезных свойств. В частности, они предотвращают развитие рака, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в составе арбуза больше воды, чем в дыне, есть антиоксидант лекопин, который предохраняет слизистые от разрушений, препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу.

В дыне больше витамина С, чем в арбузе, есть бета-каротин, который предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Витамин С необходим для поддержания иммунной системы, — подчеркнула Соломатина.

Диетолог добавила, что в составе арбуза имеется аминокислота цитруллин, которая сохраняет мышечную массу и активно используется спортсменами в виде добавок. Также в арбузе есть калий, оказывающий мочегонный эффект. По словам Соломатиной, арбуз и дыня одинаково полезны для организма, в этой связи диетолог посоветовал употреблять оба лакомства.

Ранее онколог Ольга Антонова предупредила россиян об опасности красных «родинок». По ее словам, при их повреждении может начаться обильное кровотечение. Врач уточнила, что такие новообразования внутри человека могут не причинять ему никакого дискомфорта. Однако периодически гемангиомы приводят к внутреннему кровотечению и могут стать причиной нарушения дыхания.