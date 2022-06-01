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Названы предметы, от которых можно заразиться оспой обезьян

Инфекционист Ковалева: заразиться оспой обезьян можно от посуды и постельного белья

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Оспа обезьян передается воздушно-капельным или контактным путем, в частности можно заразиться через полотенце, постельное белье и другие бытовые предметы, предупредила инфекционист Татьяна Ковалева. Она подчеркнула, что для передачи вируса от человека к человеку необходим тесный контакт с пациентом, пишет РИАМО.

Для передачи вируса от человека к человеку требуется тесный контакт с больным. Больные оспой обезьян могут быть источником инфекции для окружающих в период заболевания — это обычно от 2 до 4 недель. Особенно заразными являются сыпь и биологические жидкости, например, жидкость, гной и кровь из очагов поражений на коже, а также отслоившиеся корочки, — пояснила Ковалева.

По ее словам, опасны также язвы, нарывы и поражения слизистой рта больного. Поэтому, добавила медик, можно заразиться оспой обезьян и через слюну пациентов. Также факторами передачи вируса могут стать столовые приборы и посуда. Более того, уточнила Ковалева, мать во время беременности может заразить инфекцией ребенка.

Ранее стало известно, что жители регионов России смогут бесплатно пройти тест на выявление оспы обезьян. Первая тысяча комплектов в ближайшее время поступит в заведения Роспотребнадзора.