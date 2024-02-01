Названы полезные свойства корицы Диетолог Соломатина назвала корицу лучшей специей при диабете

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Корица помогает организму активировать транспортировку глюкозы в клетки и снизить уровень сахара в крови, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что эту специю можно использовать при похудении. Также корица обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Клетка быстрее получает энергию и притупляет чувство голода, — пояснила Соломатина.

Диетолог добавила, что корицу добавляют в цикорий, какао или чай. Она посоветовала заваривать половину чайной ложки этой специи, дать ей настояться примерно 10 минут и выпить. Кроме того, это идеальный ингредиент в приготовлении блюд для людей, страдающих сахарным диабетом, добавила она.

Ранее диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева заявила, что настоящей причиной избыточного веса является не нарушение пищевого поведения, а сбои в работе организма. По ее словам, причина ожирения всегда опережает само ожирение на несколько шагов. Стародубцева добавила, что организм человека усваивает не более половины съеденной пищи, а при возникновении лишнего веса усваивание полезных веществ сокращается, что приводит к возникновению дефицита.