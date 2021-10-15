Названы особенности поведения педофилов

Педофилы склонны к «задержке сексуального развития»: у них не складываются отношения с женщинами, они подолгу живут с мамой. Об этом рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин в беседе с Lenta.ru.

Педофил — это чаще всего человек, несостоявшийся в жизни, порой не сумевший создать семью, предпочитающий общество детей и подростков. В сексологии есть термин «задержка сексуального развития» — это о них. В юности они обычно играют с детьми младше себя, не встречаются с девушками, как сверстники, их не принимают или даже обижают в классе, — пояснил Варваркин.

Он добавил, что испытывающие к детям сексуальное влечение люди страдают задержкой в развитии, так как в определённый период своей жизни им не удалось пройти через общение или отношения. Эксперт добавил, что часто педофилы не насилуют своих жертв, а совершают действия сексуального характера: их поведение в этом плане скорее детское, примитивное, уточнил Варваркин. Однако они способны и на более решительные действия.

Знаете, как дети в шесть-семь лет проходят период межполовых различий: посмотреть на [обнажённого] ребёнка другого пола, потрогать. Вот и у педофилов похожие действия — только во взрослом состоянии и с сексуальным умыслом, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru выяснил, как люди становятся педофилами и можно ли это вылечить.