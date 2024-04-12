Названы новые уголовные статьи, грозящие Дмитрию Портнягину Юрист Хаминский: Портнягину может грозить уголовное дело за отмывание денег

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Дмитрий Портнягин

Юрист Александр Хаминский предположил в комментарии NEWS.ru, что блогеру Дмитрию Портнягину может грозить уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления. Он пояснил, что новое производство начнется, если у Портнягина найдут дорогие вещи и ювелирные украшения.

Если найдут в ходе обысков дорогие вещи, ювелирные украшения и т. д., то могут возбудить уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Если осмотр цифровых носителей, ПК и т. д. выявит осуществление Портнягиным платежей от имени третьих лиц с помощью систем «Банк-Клиент» или банковских приложений, то могут возбудить дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), — добавил Хаминский.

Ранее стало известно, что СК Московской области заподозрил Портнягина и его жену в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем в 2018–2020 годах. Сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 124 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин допустил, что Дмитрию Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. По его словам, за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей.

Появление Дмитрия Портнягина в зоне проведения спецоперации на фоне информации об уголовном преследовании похоже на попытку обелить репутацию, предположил сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, подобные действия не помогут реабилитироваться, а россияне уже давно раскусили лживость «красивой жизни» инфобизнесменов. Главное, чтобы это было искренне и честно, а не очередная игра на публику с целью наживы, считает парламентарий.