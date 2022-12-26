Названы лучшие новогодние наряды для дома, ресторана и выезда за город Стилист Зверева посоветовала избегать скучных образов для празднования Нового года

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Для встречи Нового года следует избегать скучных образов, разбавляя их аксессуарами и интересными сочетаниями, рассказала стилист Юлия Зверева в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, это универсальная формула независимо от того, в каких локациях вы будете отмечать праздники.

Если Новый год вы будете встречать в ресторане, то для этого подойдет как платье в пол, так и брючный костюм, уточнила Зверева. Выбирая цвета наряда следует помнить о том, что наступает год «водяного кролика», и использовать их: черный, синий, голубой, белый, металлик.

Все зависит от вашего настроения и наличия дресс-кода. Первую половину вечера гости чаще всего проводят время сидя за столом, поэтому следует уделить особое внимание аксессуарам в портретной зоне: крупные серьги или массивное блестящее колье, — посоветовала стилист.

Зверева добавила, что кролик — животное домашнее и пушистое, поэтому не лишним будет добавить пушистые детали, например, перья.

Если же вас пригласили в гости на новогодний ужин, то обязательно нужно взять с собой пару красивых туфель или босоножек, напомнила эксперт. По ее словам, домашние тапочки способны испортить практически любой образ.

Что касается самого наряда, то выбор здесь достаточно широк: от платья до комбинезона. Главное выбирайте нарядную ткань, такую как: бархат, шелк, атлас или люрекс, — сказала Зверева.

Для семейного празднования Нового года отлично подойдет костюм в пижамном стиле — уютно, удобно и стильно, считает стилист. По ее словам, костюм лучше выбрать шелковый или атласный, можно даже с декоративной отделкой. Зверева отметила, что если комплект все-таки минималистичный и однотонный, то следует разбавить его чем-то блестящим, например, топом с пайетками.

Если же празднование состоится за городом, то важно помнить, что в образе точно не должно быть холодно, подчеркнула стилист. По ее словам, необязательно надевать скучные джинсы и свитер или теплую фланелевую пижаму и носки.

Оверсайз кардиган поверх шелкового платья отлично согреет и образ точно не будет скучным. А чтобы не замерзли ноги, отличным стилевым решением станет сочетание гольф или длинных носков с босоножками, тем более это тренд последних сезонов, — рекомендовала Зверева.

Ранее стилист Наталья Старовойтова заявила, что для создания новогоднего образа не обязательно покупать дорогое платье: можно приобрести лишь одну вещь, которая сделает его праздничным, и дополнить тем, что уже есть в гардеробе.