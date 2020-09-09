Названы лучшие города для отдыха с хорошей погодой в сентябре

https://static.news.ru/photo/9c41d586-f327-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» составили рейтинг мест для отдыха с хорошей погодой в сентябре и октябре. Учитывались города с низкими средними чеками (до пяти тысяч рублей) с вылетами 10 сентября — 31 октября.

Исследование показало, что лучшим местом осенью является Махачкала. По этому направлению можно улететь за 2738 рублей в одну сторону, а температура воздуха в столице Дагестана будет выше 15–20 градусов Цельсия, сообщает Lenta.ru.

Вторым выгодным и тёплым местом назван Краснодар. Билеты туда обойдутся в 2,9 тысячи рублей. Тройку лидеров рейтинга замкнул Владикавказ, для которого стоимость перелёта в одну сторону составляет 3,2 тысячи рублей.

Специалисты считают, что осенью туристам также будут интересны Анапа (3,3 тысячи рублей), Минеральные Воды (3,5 тысячи), Калининград (3,7 тысячи) и Сочи (4 тысячи).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская туристка после посещения Крыма поделилась впечатлениями об отдыхе и раскрыла несколько способов обмана приезжих на полуострове. По её мнению можно сэкономить средства лишь на пляжах при катании на водных аттракционах, надо лишь поторговаться, поскольку цена по умолчанию завышена. Но вам могут сделать скидку, предупредила туристка.