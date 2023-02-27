Названы лидеры по объему утечек информации в России «Лаборатория Касперского»: лидерами по масштабу утечек в РФ стали сервисы доставки

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что в 2022 году злоумышленники опубликовали в Сети 168 значимых баз данных российских компаний. В открытый доступ было выложено более 2 млрд записей, лидерами по объему утечек конфиденциальных данных оказались сервисы доставки (34% от общего объема) и ретейлеры (14%), сообщает РИА Новости.

Всего было опубликовано более двух миллиардов записей. Это почти 300 миллионов пользовательских данных, из которых 16% — около 48 миллионов строк — содержали пароли... Большая часть пользовательских данных (64%) была скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес, — цитирует агентство итоги исследования.

По мнению эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Игоря Фица, утечка данных может затронуть любую компанию. По его прогнозу, в 2023 году количество утечек может вырасти на 20%. Ретейл останется в центре внимания злоумышленников, поскольку эта сфера «исторически хранит колоссальные объемы информации», пояснил эксперт.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование InfoWatch сообщил, что в прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, а объем похищенных персональных данных — в 32 раза. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, увеличилась и доля утечек коммерческих тайн. При этом большинство утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж.