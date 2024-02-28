Названы главные причины развития атеросклероза и тромбоза Врач Латыпова: курение влияет на развитие тромбоза и атеросклероза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск развития атеросклероза и венозного тромбоза повышается, если пациент злоупотребляет курением, рассказала врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова для NEWS.ru. К другим факторам, влияющим на прогрессирование атеросклероза, она отнесла гипертонию, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение и семейный анамнез хронического заболевания.

У вас большие шансы развития венозного тромбоза, если вы курите, у вас избыточный вес, беременны, рак, принимаете гормональные препараты (включая прием оральных контрацептивов), обезвожены, — уточнила врач, добавив, что острое патологическое состояние можно обнаружить при помощи ультразвукового исследования сосудов.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Роман Голощапов-Аксенов предупредил, что атеросклероз, который является одним из самых распространенных заболеваний в мире, способен спровоцировать инфаркт миокарда. Патология повышает риски инсульта головного мозга и является одной из основных причин развития деменции.

До этого терапевт Виктория Иванова сообщила, что чрезмерное употребление жареной пищи может привести к прогрессированию онкологии, сахарного диабета, цирроза печени, атеросклероза. Подобные блюда также провоцируют инфаркты и инсульты.