Названы опасные последствия атеросклероза сосудов Врач Голощапов-Аксенов: атеросклероз может привести к инфаркту миокарда

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Атеросклероз сосудов, который является одним из самых распространенных заболеваний в мире, может привести к инфаркту миокарда, предупредил сердечно-сосудистый хирург Роман Голощапов-Аксенов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что болезнь повышает риски инсульта головного мозга и является одной из основных причин развития деменции.

Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей. Атеросклероз является основной причиной деменции, — пояснил врач.

Атеросклероз чреват тромбозами и эмболией артерий почек и кишечника. Кроме того, мужчины, страдающие от этого заболевания, могут столкнуться с импотенцией. Голощапов-Аксенов добавил, что жировые атеросклеротические бляшки приводят к образованию тромбов, которые перекрывают просвет сосудов жизненно важных органов. Это может полностью остановить кровоток в артериях и вызвать смертельно опасные осложнения.

Терапевт Виктория Иванова ранее предупредила, что чрезмерное употребление жареной пищи может привести к развитию онкологии, сахарного диабета, цирроза печени, атеросклероза. Подобные блюда также провоцируют инфаркты и инсульты.