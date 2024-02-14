Названы смертельно опасные заболевания, вызываемые жареной пищей Терапевт Иванова: злоупотребление жареной пищей чревато развитием рака и диабета

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Чрезмерное употребление жареной пищи может привести к развитию смертельно опасных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, цирроза печени, атеросклероза, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Медик добавила, что подобные блюда также провоцируют инфаркты и инсульты.

Собеседница объяснила, что для жарки обычно используется рафинированное масло, содержащее большое количество бесполезных жиров. Иванова подчеркнула, что подобные жиры несут только переизбыток калорий, а также вредят сосудам и сердцу.

Подобный рацион чреват развитием смертельно опасных заболеваний: онкология, сахарный диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт, инфаркт и др. Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства, — добавила Иванова.

Диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева ранее заявила, что настоящей причиной избыточного веса являются не нарушения пищевого поведения, а сбои в работе организма. По ее словам, причина ожирения всегда опережает само ожирение на несколько шагов.

Она добавила, что организм человека усваивает не более половины съеденной пищи. При возникновении лишнего веса усваивание полезных веществ сокращается, что приводит к возникновению дефицита.