Названы главные опасности кори для взрослых Терапевт Шубин: каждый год 130 тысяч человек умирают от кори, а 60 тысяч теряют зрение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терапевт Сергей Шубин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что 120–130 тысяч человек каждый год умирают от кори, еще 60 тысяч взрослых с таким диагнозом теряют зрение. Эксперт отметил, что каждый первый из тысячи заболевает тяжелыми воспалениями мозговых оболочек.

Считается, если взрослый не помнит, была ли ему сделана прививка и у него нет паспорта, то он не вакцинирован, — сказал Шубин.

Он добавил, что вакцина дает высокий процент защиты от заболевания, но предупредил, что 5% людей могут заболеть в более легкой форме. Он порекомендовал сдать кровь на антитела к кори, если есть сомнения.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.