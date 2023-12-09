Названо оптимальное время прогулки с собакой в сильные морозы Кинолог Уражевский: прогулка с собакой в мороз составляет пять — десять минут

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильные морозы являются большой проблемой для собак, чтобы не допустить обморожений, прогулка должна длиться 5–10 минут, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, гладкошерстым питомцам стоит обязательно быть в одежде, а с декоративными породами, например чихуахуа, лучше вообще не гулять.

Многие декоративные породы выводились в теплых регионах, и для них нынешние условия являются некомфортными, обморожение может закончиться даже летальным исходом. Гладкошерстные собаки должны гулять только в одежде. Она должна быть не для красоты, а комфортной, чтобы поддерживать теплообмен. Лучше выходить гулять на пять — десять минут, сделать свои дела и возвращаться домой, — сказал Уражевский.

Кинолог отметил, что для северных пород собак сильные морозы не являются проблемой, им, наоборот, нравится гулять по снегу, но главное — беречь лапы от реагентов. Если с питомцами занимаются физической нагрузкой, то в такой мороз лучше всего пойти в хендлинг-зал, где проводятся тренировки.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что нельзя насильно заставлять собаку гулять во время снега, многие питомцы не любят такую погоду из-за повышения влажности, большого количества запахов и холода. Специалист уточнил, что достаточно подождать, пока питомец справит нужду и немного пройдется.