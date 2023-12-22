Названо количество россиян, доверяющих Путину ФОМ: Путину доверяют 77% россиян

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Российскому президенту Владимиру Путину доверяет 77% россиян, показали результата опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом противоположного взгляда придерживается 13% граждан страны.

Также опрос показал, что деятельность Путина на посту президента положительно оценивает 78% граждан. Недовольных его работой всего 9%. В то же время критику в адрес властей за последний месяц слышали от окружающих 31% опрошенных, а 22% были сами чем-то недовольны.

В опросе приняли участие 1500 человек. Они проживают в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Он проводился 15-17 декабря 2023.

Ранее россияне выбрали политика года. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), 55% российских граждан считают таковым Владимира Путина. В тройку лидеров также вошли глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Также изучили социологи и настроения граждан России перед Новым годом. Опрос того же ВЦИОМа показал, что у 53% россиян оно хорошее. При этом треть граждан не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника. Довольны прошедшим годом в основном остались женщины старше 60 лет. Вообще женщин, позитивно оценивающих прошедшие 12 месяцев, больше, чем мужчин. В целом, заключают эксперты, россияне преодолели эмоционально сложный 2022 год и «как никогда ранее» полны надежд.