Стало известно, с каким настроением россияне провожают 2023 год ВЦИОМ: 53% россиян провожают 2023 год с хорошим настроением

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Большинство россиян прощаются с 2023-м и готовятся встретить 2024 год в хорошем настроении, таких оптимистов 53%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом треть граждан не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника.

Каждый второй россиянин провожает 2023 год с хорошим настроением и чувством оптимизма (53%), и это самый высокий показатель за все время наблюдений с 2006 года. Каждый третий признался, что не испытывает особого подъема накануне Нового года, но и негативных эмоций тоже нет (34%), это минимальное значение с 2006 года, — следует из соцопроса.

При этом число женщин, позитивно оценивающих прошедшие 12 месяцев, больше, чем мужчин, — 56 против 49%. Более того, остались довольны прошедшим годом в основном женщины старше 60 лет — так ответили 57%. Всего в телефонном опросе участвовали 1600 совершеннолетних россиян.

Самыми разочаровавшимися стали граждане от 18 до 24 лет, а 15% из них встречают 2024 год с плохим настроением. В целом среди респондентов разных возрастов не довольны прошедшим периодом и не ждут ничего хорошего 11% россиян. Социологи заключают, что россияне преодолели эмоционально сложный 2022 год и «как никогда ранее» полны надежд.

Ранее психолог Алина Максимова посоветовала иметь запасной план празднования Нового года. По ее словам, он поможет не расстроиться, если не удастся отметить как хотелось.